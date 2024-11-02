Erken menopoza neden olan besinler ortaya çıktı! Bilim ve uzmanlar bakın ne diyor!

Erken menopozun kadınların normalde yaşları ilerledikçe doğal olarak yaşadığı hormon değişikliklerinin daha erken yaşlarda gerçekleşmesi durumu olduğu ifade edildi. Bu durumun birçok kadının yaşam kalitesini etkileyebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının ve belirli gıdaların erken menopoz üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE ŞEKER

İşlenmiş gıdalar ve yüksek şeker içeriği, hormonal dengenin bozulmasına neden olabilir.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. JoAnn Manson, yüksek şeker tüketiminin insülin direncine yol açarak östrojen seviyelerini etkileyebileceğini ve bu durumun erken menopoza neden olabileceğini belirtti.

Ayrıca, işlenmiş gıdaların içeriğinde bulunan katkı maddeleri ve koruyucular, vücudun hormonal dengesini olumsuz etkileyebilir.

AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ

Kafein, vücudun hormonal dengesini etkileyebilir ve aşırı tüketimi erken menopoza yol açabilir.

2018 yılında yapılan bir araştırma, günde üç fincandan fazla kahve tüketen kadınların, daha az tüketenlere göre erken menopoza girme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, kafein tüketiminin sınırlandırılmasını ve bitki çayları gibi alternatiflerin tercih edilmesini önermdi.

ALKOL

Aşırı alkol tüketimi, hormonal dengenin bozulmasına ve erken menopoza neden olabilir.

Dr. Aydan Biri, alkolün östrojen seviyelerini düşürdüğünü ve bu durumun yumurtalık fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek erken menopoza yol açabileceğini belirtti. Alkol tüketiminin sınırlandırılması, erken menopoz riskini azaltmada önemli bir adım olabilir.

TRANS YAĞLAR

Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak bulunur ve vücudun hormonal dengesini bozabilir.

2020 yılında yapılan bir araştırma, trans yağların yumurtalık fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek erken menopoza neden olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, trans yağ içeren gıdalardan kaçınılmasını ve sağlıklı yağ kaynaklarının tercih edilmesini önerdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Gül, sağlıklı bir diyetin erken menopoz riskini azaltmada önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Gül, özellikle taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarının tüketilmesini önerdi. Ayrıca, yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz de hormonal dengeyi korumada önemli rol oynar.

Erken menopoz, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek ciddi bir durumdur. Beslenme alışkanlıklarının bu süreçte önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında, sağlıklı ve dengeli bir diyetin benimsenmesi büyük önem taşır. İşlenmiş gıdalar, aşırı kafein ve alkol tüketimi gibi faktörlerden kaçınarak, erken menopoz riskini azaltmak mümkün olduğunun altı çizildi.

Uzmanların önerilerine kulak vererek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, hormonal dengeyi korumada ve erken menopozu önlemede etkili olabilir.