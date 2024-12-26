Erken ölüm riskini azaltmak mümkün mü? Çare bu besinlerde mi?

Bilim insanları, bu tür gıdaların erken ölüm riskini yüzde 39 oranında azaltabileceğini belirtti. Bu bulgular, halk sağlığı açısından büyük bir öneme sahip ve sağlıklı yaşam için önemli ipuçları sundu.

Son yıllarda yapılan bir dizi araştırma, meyve ve sebzelerin, kalp hastalıkları, kanser, beyin fonksiyonları ve genel sağlığı iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

2021 yılında yayımlanan bir araştırma, düzenli meyve ve sebze tüketiminin, kalp hastalıkları ve kanser gibi ölümcül hastalıkların risklerini önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Araştırmalara göre, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek, erken ölüm riskini yüzde 39 oranında azaltabildiğinin altı çizildi.

ELMA, ÇİLEK, PORTAKAL, NAR VE DİĞER MEYVELERİN FAYDALARI

Bazı meyveler, özellikle elma, çilek, portakal, nar, muz, avokado ve üzüm gibi besinler, kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltmada önemli rol oynamakta. Bu meyveler, yüksek oranda antioksidan içerikleriyle hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve vücutta iltihaplanmayı engeller. Ayrıca, bu meyveler lif, vitamin ve mineral açısından zengin olup sindirim sistemi sağlığını iyileştirir, kalp sağlığını destekler ve kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyebilir.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayriye Erdemir, meyve ve sebzelerin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Meyve ve sebzeler, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kalp hastalıklarının önlenmesinde büyük bir rol oynar. Özellikle elma ve nar gibi meyveler, kan damarlarını koruyarak, kalp krizi ve inme gibi kalp hastalıklarını önleyebilir."

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, meyve ve sebzelerin kanser riskini azaltma konusunda yaptığı araştırmaları şu şekilde özetledi:

"Meyve ve sebzelerin, kanserle mücadelede etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Özellikle portakal, çilek ve nar gibi meyveler, yüksek C vitamini ve antioksidan içerikleri sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca, bu gıdaların içerdiği fitokimyasallar, kanser hücrelerinin yayılmasını engeller."

BEYİN FONKSİYONLARINA VE UZUN ÖMRE ETKİSİ

Meyve ve sebzeler sadece kalp ve kanserle ilgili riskleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da desteklediği bildirildi.

Yüksek oranda omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler içeren meyve ve sebzeler, beyin sağlığını iyileştirir, hafızayı güçlendirir ve nörolojik hastalıkların riskini azaltır.

Örneğin, avokado ve yaban mersini gibi meyveler, beyindeki kan akışını artırarak, zihinsel fonksiyonları iyileştirebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Selma Kaya, meyve ve sebzelerin beyin sağlığına olan etkisini şu şekilde anlattı:

"Meyve ve sebzeler, beyin hücrelerini koruyarak, uzun vadede Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların riskini azaltabilir. Bu besinlerin içerdiği vitaminler ve mineraller, sinir hücrelerinin sağlığını iyileştirir ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi engeller."

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI VE SAĞLIK ÖNERİLERİ

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini önerdi. Bunun yanı sıra, farklı renklerde ve çeşitlerde meyve ve sebzeler tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu farklı besin öğelerini almasını sağlar. Yani yalnızca elma veya portakal değil, farklı meyve ve sebzelerden çeşitlilik sağlamak, daha etkili bir sağlık faydası sağlar.

MEYVE VE SEBZELERİN ERKEN ÖLÜM RİSKİNE ETKİSİ: BİLİMSEL VERİLER

Birçok bilimsel araştırma, meyve ve sebzelerin sağlığımıza faydalarını destekler nitelikte sonuçlar sundu.

Lancet dergisinde yayımlanan 2017 tarihli bir çalışmada, günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmenin, kalp hastalıkları ve kanser dahil olmak üzere ölümcül hastalıkların riskini yüzde 30-40 oranında azalttığı belirtildi. Ayrıca, düzenli meyve tüketiminin, özellikle yaşlılar arasında, daha uzun bir yaşam süresiyle bağlantılı olduğu kanıtlandı.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN TABAĞINIZI MEYVE VE SEBZELERLE DOLDURUN

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için meyve ve sebzeleri günlük diyetinize dahil etmek, erken ölüm riskini azaltan, kalp hastalıkları ve kanser gibi ölümcül hastalıklarla mücadele eden önemli bir adım olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, bu besinlerin içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltıp, hücreleri koruduğunu ve sağlıklı bir yaşamı desteklediğini vurguladı.

Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek, sadece vücudu beslemekle kalmaz, aynı zamanda uzun ve sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olmasıyla dikkat çekti.