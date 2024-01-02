Erken rezervasyonla kar edeyim derken dolandırılmayın

Kaynak: DHA
Erken rezervasyonla kar edeyim derken dolandırılmayın
2023 yılında 6 bin 47 internet sayfası hakkında dijital dolandırıcılıkla ilgili ihbarda bulunuldu ve işlem yapıldı.

Turizm sektörü, 2024 yılı için umutlu. Özellikle Avrupa pazarından gelen erken rezervasyon talepleri, sektör temsilcilerini memnun ediyor.

Ancak dijital dolandırıcılık tehlikesine karşı da uyarılar yapılıyor. 2023 yılında Türkiye genelinde 6 bin 47 internet sitesi hakkında dijital dolandırıcılık şikayeti alındı. Bu sitelerin bir kısmı da turizm sektörüyle ilgiliydi.

2024 yılı için erken rezervasyon dönemi başladı. Turizm sektörü, pandemi sonrası toparlanma sürecinde önemli bir fırsat olarak görülen bu dönemde, yurtdışından yoğun talep alıyor.

Turizm sektörü, 2024 yılında hem gelir hem de ziyaretçi sayısı açısından rekor kırmayı hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için, dijital dolandırıcılık gibi tehditlere karşı da önlem alınması gerekiyor. TÜRSAB Kemer BTK Başkanı Mehmet Akbaba, tüketicileri bu konuda uyararak, ‘2024 yılında da geçmişte olduğu gibi dijital dolandırıcılıkla ilgili mücadelemiz devam edecek. Tüketicilerimiz, TÜRSAB üyesi acentelerden veya güvenilir online platformlardan rezervasyon yaptırmalıdır. Aksi takdirde mağdur olabilirler’ dedi.

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