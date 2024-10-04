Erken seçim için sinyal mi verildi: Siyaset kulislerini heyecanlandıran gelişme

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası erken seçim konusundaki tartışmalar iktidar ve muhalefet arasında hız kesmeden devam ediyor.

Yerel seçimlerde yıllar sonra tarihi bir başarıya imza atarak birinci parti konumuna yükselen CHP’nin genel başkanı Özgür Özel, erken seçim konusuna ilişkin, söylediği "Millet meydanlarda seçim istiyor, iki ay sonra seçim yapalım" sözleri sonrası başlayan tartışmaya birçok siyasi parti de dahil oldu.

SİYASETTE ERKEN SEÇİM BİLMECESİ

CHP, erken seçimin gerekliliğini savunurken, iktidar cephesi, olası bir erken seçim için erken olduğunu ifade ediyor. Son olarak muhalefetin sürekli gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyu “havanda su dövmek” olarak nitelendirerek seçime kapıyı kapattı. Erdoğan, “Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028’e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel ve en verimli şekilde kullanma çabasındayız” dedi.

ANKET SAYILARI GİDEREK ARTTI

Erken seçim konusuna ilişkin yapılan her açıklama siyasi arenayı alevlendirirken, araştırma şirketleri tarafından yapılan ‘siyasi eğilim anketleri’ de yakından takip ediliyor. Her ne kadar iktidar cephesi erken seçimin olası olmadığını söylese de, araştırma şirketleri tarafından yapılan anketler akıllara ‘erken seçim’ ihtimallerini getiriyor.

Özellikle son 10 gün içinde yapılan ve katılımcılara ““Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anketlerde çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ünlü araştırma şirketlerinden olan Metropoll Araştırma, AREA Araştırma ve Yöneylem Araştırma tarafından yapılan anketlerde CHP'nin önde olduğu ya da AKP ile arasındaki oy farkının giderek azaldığı görüldü.

EN ÇARPICI SONUÇLAR

AREA

AREA Araştırma’nın 16- 18 Eylül arasında 26 ilde 2 bin 44 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada

Araştırmada, kararsızlar dağıtılmadan önce durum şu şekilde: CHP 25.8, AKP 20.9, MHP 7.6, DEM 7.3, İYİ Parti 4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 3, TİP 2.1, Diğer 0.9, Kararsız 25.2.”

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar da şöyle: CHP 34.5, AKP 28, MHP 10.2, DEM 9.8, İYİ Parti 5.3, Zafer Partisi 4.3, YRP 4.0, TİP 2.8, Diğer 1.2. İki parti arasındaki fark yüzde 6.5.

YÖNEYLEM

Yöneylem Araştırma, tarafından açıklanan “Türkiye Siyaset Araştırması Eylül 2024” anketinde, katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle; CHP yüzde 27,9, AKP yüzde 24,3'ü MHP: Yüzde 7,6 / İYİ Parti: Yüzde 3,2 / DEM Parti: Yüzde 7,7 / YRP: Yüzde 3 / Zafer Partisi: Yüzde 3,1 / TİP: Yüzde 1

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise birinci parti olan CHP ile ikinci sıradaki AKP arasındaki fark yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

ORC ARAŞTIRMA

ORC Araştırma tarafından 39 ilde toplam 4 bin 280 kişiyle gerçekleştirilen anket kapsamında katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankette çıkan sonuçlar şu şekilde oldu: AKP: Yüzde 30,9 / CHP: Yüzde 30,3 / MHP: Yüzde 11.4 / DEM Parti: Yüzde 8.5 / / İYİ Parti: Yüzde 3,9 / Zafer Partisi: Yüzde 3,6 / Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3 / TİP: Yüzde 1,4 /Diğer: Yüzde 2,8