Erken vedanın perde arkası: Fenerbahçe yönetimi taraftardan korktu

Bosna elması Edin Dzeko ve Ajax ile özdeşleşen Dusan Tadic iki sezon önce Fenerbahçe'ye transfer oldu. 39 yaşındaki dünya yıldızı Dzeko da 36 yaşındaki Dusan Tadic de iki sezon boyunca çok kritik goller attı, asitler yaptı. İki futbolcu sarı lacivertli forma altında Süper Lig ve Avrupa'da şu istatistiklere imza attı:

Edin Dzeko: 99 maç, 46 gol, 18 asist.

Dusan Tadic: 109 maç, 29 gol, 35 asist.

Fenerbahçeli taraftarları onlarca kez ayağa kaldıran iki futbolcuya Konyaspor karşılaşmasından önce veda edildi. Kanarya'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: İki sezondur Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan takım kaptanlarımızdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerlerinin yeni dönemlerinde sonsuz başarılar dileriz. Sizin gibi efsaneleri çubuklu forma ile görmek gurur vericiydi… Her şey için teşekkürler."

İki futbolcunun ligin son maçı Konyaspor karşılaşmasında taraftara veda edeceğini düşünenlerse yanıldı. Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun katıldığı bir toplantıyla Dzeko ve Tadic'e plaket verildi ve vedalaşıldı. Burada bir konuşma yapan Tadic şunları söyledi: "Güzel bir iki yıldı. Ama benim için önemli olan her zaman arkada bıraktıklarınız. Kulübünüz için yaptıklarınız çok önemli. Benim için en önemli şiy aynaya baktığımda kendimizle baş baş başa kaldığımızda temiz bir kalple gidiyorum. Her şeyi her gün yaptığımı ve hayallerimize hep beraber ulaşacağımızı biliyorum. Çünkü bu bir kişiyle ilgili değil hepimizle ilgili. Bu tesise geldiğim gün kupanın hayalini kurdum. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmayı ve herkesi daha iyi hale getirmeye çalıştım. Kendimi ve herkesi bir insan olarak düşündüm. Bazen bir hedefe ulaşırsınız, bazen ulaşamazsınız. Ama sizlerle tanıştığım ve arkadaş olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Belki birbirimizi gelecekte tekrar göreceğiz."

Edin Dzeko ise "Sizlere ve kulübe her zaman kalbimi ve her şeyimi verdim. Size ve kulübe gelecekte en iyisini diliyorum. Bu kulüp ve özellikle taraftar bunca zamandan sonra mutlu olmayı hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim. Belki şimdi antremanlarda Tadic ile ben olmadan daha fazla maç kazanabilirsiniz" diye konuştu.

İki futbolcunun Konyaspor maçında kadroda bulunmayacağı öğrenildi. Özellikle Galatasaray'a şampiyonluğun kaptırılmasından sonra 2-1 kazanılan Eyüpspor maçında yaşananların ardından yönetim ve futbolcular ortak bir karar aldı. Fenerbahçe yönetiminin tepkilerden korktuğu ve futbolcuları korumak adına böyle bir karar verdiği belirtiliyor.