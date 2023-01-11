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Uzmanı açıkladı. Korkulu rüyanıza mucize tedavi yöntemleri

İnsanların korkulu rüyası olan erken yaşta ortaya çıkan göz çevresi kırışıklıklarının sebeplerini ve tedavi yöntemlerini Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:13
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Erken yaşta ortaya çıkan göz çevresi kırışıklıklarının sebepleri

Uzmanı açıkladı. Korkulu rüyanıza mucize tedavi yöntemleri
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Herkesin güneş ışığının cildin yapısına zarar verebileceğini biliniyor. Ne yazık ki bu faktör de göz çevresindeki kırışıklıkların hızla ortaya çıkmasına neden olabileceği bildirildi. Bunu önlemek için her mevsim yüksek faktörlü bir güneş koruyucu kullanılması gerekliğinin altını çizdi. Güneş gözlüğü kullanımı da önemlidir. Güneş ışınları gözlerin kısılmasına ve bölgede kırışıklıklara neden olduğu bildirildi.

Gözaltı kırışıklıklarının başlıca iki nedeni olduğu biliniyor. Yaşlanma faktörleri ve mimiklerin kullanımı olduğu vurgulandı. Göz çevresindeki kırışıklıkların en önemli nedenlerinden biri mimiklerimizdir. Çocukluğumuzdan itibaren verdiğimiz her tepki göz çevresinden de etkilenir. Zamanla, bu göz çevresinde ince çizgilere yol açabilir. 30 yaşından itibaren göz çevresindeki dokuların elastikiyeti ve kollajen oranı azalır. Kırışıklık oluşum döngüsünü etkileyen birçok faktör vardır. Fakat en temel sebep cilt dokusundaki hücre yapısının bozulması ve cildin elastikiyetini kaybetmesidir.

Cilt yapısının bozulması ile genler arasında da bir bağlantı vardır. Bazı kadınlar 30'lu yaşlarda bile neredeyse hiç kırışıklığa sahip değilken, cildin arkasında genç yaşta kırışıklıklar göstermeye başlayan genetik faktörler vardır.

ERKEN YAŞTA ORTAYA ÇIKAN GÖZ ÇEVRESİ SORUNLARI

Bella Eyes işleminde kaş askılanarak yukarı taşınıyor ve gözler olduğundan daha çekik bir görüntü kazanıyor. Bu işlem; göz kenarlarında aşağıya düşme, kaz ayaklarının belirginleşmesi, göz kapağı düşünme başlayan kişilerde tercih ediliyor. Yapılacak olan uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtulurken istediği dinamik ve genç görünüme sahip olabiliyor. Aynı zamanda bu Bella Eyes işlemi yüz ve boyun bölgesine lifting etkisi de gösterir.

Bella Eyes, adı ve tekniği ile dünya çapında ilgi gören bir cerrahi yöntemdir. Hasta sonuçları ve uzun vadeli etkileri de gösterilmiştir. Dünyada sadece birkaç plastik cerrah endoskopik cerrahi yapabilmektedir.

Bella Eyes uygulaması sonrası hızlı iyileşme ve tam iz bırakmadan iyileşme için bazı koşullar göz önünde bulundurulmalıdır.

GÖZÜN YUKARI ÇEKİLDİĞİ AMELİYAT

Bella Eyes bir ameliyattır. Mutlaka alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. Endoskopik kantopeksi denilen dışarıdan kesi olmadan gözün yukarı çekildiği ameliyattır. Hiçbir iz kalmaması ve kesinin tamamen saclı deride kalması en avantajlı kısmıdır. Bir gece hastanede yatılan bu operasyonda ortalama 7 günde normal hayata dönülür. Operasyon sonrasında ise kesiler mutlaka steril stripler ile kapatılmalıdır. Hastadan işlem bölgesine 3 gün su değdirmemesi ve 10 gün kadar yüz üstü yatmaması önerilir. Yaşanabilecek şişlik ve ödem sorunlarını hafifletmek için buz uygulaması yapılabilir. Bella Eyes yaptırmaya karar verdiğinizde mutlaka alanında uzmanı bir hekim ile görüşülmesi gerekir. Yapılacak işlem bütün yüzü etkileyeceği için sadece gözler değil yüzün tümü değerlendirmeye alınmalıdır. Uzman hekim sizin yüz hatlarınıza uygun şekilde işlemi uygulayacaktır.

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