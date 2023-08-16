Erkin Koray’ın mezarı sanıp başka mezarın başında dua ettiler

Türk Rock Müziği’nin efsane ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 82 yaşındaki efsane sanatçıcın vefatı kaybı sevenlerini üzdü.

Kanada’daki Westminster Mezarlığı’na defnedilen Erkin Koray’ın kızı Damla Koray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta sanatçının mezarını ziyaret etmek isteyenlerin yanlış mezarın başına gittiğini yazdı.

“Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarını eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor” diyerek uyarıda bulunan Koray açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“O MEZAR BABAMIN DEĞİL”

“Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse… Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun”