Erkin Koray’ın mezarı sanıp başka mezarın başında dua ettiler

Anadolu Rock’ın efsane ismi Erkin Koray geçtiğimiz günlerde Kanada’nın Toronto şehrinde vefat etmişti. Erkin Koray’ın kızı Damla Koray, usta sanatçının mezarını ziyaret edenlerin yanlış mezar başında dua ettiklerini açıkladı.

Erkin Koray’ın mezarı sanıp başka mezarın başında dua ettiler

Türk Rock Müziği’nin efsane ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 82 yaşındaki efsane sanatçıcın vefatı kaybı sevenlerini üzdü.

Kanada’daki Westminster Mezarlığı’na defnedilen Erkin Koray’ın kızı Damla Koray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta sanatçının mezarını ziyaret etmek isteyenlerin yanlış mezarın başına gittiğini yazdı.

“Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarını eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor” diyerek uyarıda bulunan Koray açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“O MEZAR BABAMIN DEĞİL”

“Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse… Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun”

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi Güncel
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim Güncel
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar Spor
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar
Bingöl'de orman yangını Güncel
Bingöl'de orman yangını
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum' Magazin
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum'
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı? Güncel
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?