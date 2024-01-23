Erman Toroğlu: Balta hakem. Beşiktaş'ın penaltısını vermedi

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Adana Demirspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararları değerlendirdi.

Toroğlu'nun tartışmalı pozisyonlarla ilgili A Spor'daki programda yaptığı yorumlar şöyle:

“Dakika 28. Yusuf Barasi Emrecan Terzi'ye yaptığı müdahaleden sonra sarı kart gördü. Doğru mu”

"İkisi de topa bakıyor. Faulu ver de sarı kartı niye veriyorsun? Aynı pozisyondan ikinci sarıyı verir misin?" (Bu futbolcu daha sonra ikinci sarıdan kırmızı gördü.)

“Dakika 41. Nourani Svensson mücadelesi. Adana Demirspor penaltı bekledi”

"Bu görüntüye göre bir şey yok abi. Geç ya. O zaman 30 tane falan penaltı olur. Böyle mi düşer adam? Bana inandırıcı gelmedi hocam. Bu pozisyon zaten ofsayt olabilir."

“Dakika 47. Yusuf Barasi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi. Stamboli de sarı kart gördü”

"Ben çıkaramadım bir şey. Çıkaran varsa gelsin. Kontrolsüz hareketten mi veriyor sarıyı ona. Bunu oyuncular da anlayamıyor. Stamboli bir şey mi dedi acaba? Bilmiyorsun ki! Yanından geçerken bir şey mi diyor acaba?"

“Dakika 55. Rashica ceza sahası içinde Michut tarafından kolundan çekti. Penaltı bekledi, hakem devam ettirdi”

"Beyazlı sağ ayağını kaldırıp, topu sürmek istiyor. Ama öyle bir yerde çekiyor ki tek ayakla yakalıyor. Çekiyor bırakıyor. Ben penaltı veririm. Formadan çekme olayıyla bu çekme olayı farklı. Burada adamı tek pozisyonda yakalıyor ve beyazlı oyuncunun gidişini engelliyor. Adamın bütün dengesini bozdu. VAR'ın çağırması lazım. Bu balta hakemin yerine bakalım. Bundan hakem falan olmaz. Şu pozisyonu görüp vermiyorsan yok arkadaş. Bu pozisyon penaltı."

“Dakika 88. Rebic ceza alanında Dorukhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem devam ettirdi”

"Burada hiçbir şey vermem. Beyazlı oyuncu topu alayım diye ayağını açıyor. Diğeri topa müdahale etmek istiyor. Profesyonelce bir iş yapıyor. Penaltı yok."

“Maçın son anlarında Rabic hakemin kafasını okşuyor”

"Şampuan lazım şampuan. Bir hakemle ancak bu kadar dalga geçilir abi. Kafasına baya bir tırnakla şey yapıyor. Bir şey mi arıyor acaba?"