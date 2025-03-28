Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinde favorisini açıkladı

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Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinde favorisini açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinde galibiyete yakın bulduğu takımı duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçını Erman Toroğlu yorumladı.

"GALATASARAY AĞIR BASIYOR"

Toroğlu derbide kazanmaya yakın tarafın sarı kırmızılılar olduğunu belirterek "Tartıya koyduğun zaman Galatasaray, çok fazla ağır basıyor. Galatasaray favori. Ancak büyük takım reaksiyonudur ve maç da İnönü'de. İnşallah çatır çatır bir derbi olur. Beşiktaş'ın kaybedeceği hiçbir şey yok ama Galatasaray'ın var. Kaybederse ya da berabere kalırsa rakibi yaklaşacak. Galatasaray gerilecek." ifadelerini kullandı.

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