Erman Toroğlu: Bu pozisyon penaltı olmalıydı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında penaltı beklediği 3 pozisyonu tek tek değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'daki programda 19. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza alanında yerde kalmasıyla ilgili olarak, "Penaltı değil. Gaziantepli oyuncunun ayağı temas etmiyor" derken, Icadi'nin 31. dakikada beklediği penaltı için ise "Icardi topa yükselecekten, arkadan Ertuğrul'un müdahelesi var. Elini koyarak yükselmesini engelliyor. Bu pozisyon ne penaltı olmalıydı. Hakem göremediyse de VAR çağırmalıydı" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Gaziantepli Sorescu'nun topa ceza alanında elle müdahale ettiği iddiasıyla ilgili de Toroğlu, "Oyuncu yere düştüğü için mecburen oluyor o. Geçelim bunu. Penaltı değil" yorumunu yaptı.

