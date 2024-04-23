Erman Toroğlu canlı yayında ters köşe yaptı

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Erman Toroğlu canlı yayında ters köşe yaptı
Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan bir sürpriz geldi.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraflar 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluğun en büyük iki favorisinden biri olan Fenerbahçe lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4’e çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu’ndan sürpriz bir açıklama geldi.

Ekranlarda böyle şeyler söylemediğini belirten Erman Toroğlu Galatasaray’ın şampiyon olacağını söyleyerek, "Kolay kolay bu tarz yorumlarda bulunmam. İzleyenler de şaşıracaktır muhtemelen ama Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun" dedi.

Erman Toroğlu’ndan bu tarz sözler duymayı beklemeyen taraftarlar sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getirdi.

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