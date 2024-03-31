Erman Toroğlu Dursun Özbek'in geçmişini hatırlattı. Ağzına geleni söyledi

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Fenerbahçe’nin ligden çekilme sözleri sonrası Galatasaray’ın takındığı tavrı sert bir dille eleştirdi.

İşte Toroğlu’nun sözleri:

“AYNAYA BAKIYOR MU”

"Dursun Özbek, geçmişinden dolayı acaba aynaya bakıyor mu? Yapmayın, tribüne oynamayın! Fenerbahçe ‘Çekileceğim’ deyince sıkıştınız. Niye? Senin de gelirlerin düşecek çünkü"

“HEP ALTI BOŞ LAFLAR”

"Son zamanlarda Erden Timur'un yaptığı açıklamalar da bana samimiyetsiz geliyor. İlk zamanlar acaba mı diyorduk ama sağolsun bizi hiç yanıltmadı. Hep altı boş laflar"

“KENDİNİZE GELİN”

"Yarın başka bir Federasyon Başkanı gelir, sen çekilmekten bahsedersin. O zaman ne olacak? O zaman da Fenerbahçe Başkanı çıkıp ‘İtidalli davranalım’ desin. Alayınız itidalli davranın! İnsanlar ölmeden kendinize gelin"