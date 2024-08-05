Erman Toroğlu Dursun Özbek'le dalga geçti

Düzenleme: Aytunç Akın
Erman Toroğlu Dursun Özbek'le dalga geçti

Süper Kupa maçı sonrası stat çıkışında Dursun Özbek'in korumasının hareketlerine tepki gösteren Erman Toroğlu çok sert konuıştu.

Süper Kupa maçının ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i görüntülemek isteyen Ekol TV ekibi, Stat Güvenlik Müdürü ve Özbek’in şoförünün saldırısına uğradı.

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray’ı 5-0 yenerek kupayı kazandığı maçın ardından, Ekol TV muhabiri Sezgin Gelmez ve kameraman Buğra Arslan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i görüntülemeye çalışırken, Stat Güvenlik Müdürü ve Özbek’in şoförü tarafından saldırıya uğradı.

Ekol TV’nin yayınladığı görüntülerde, Gelmez ve Arslan’a iterek müdahale edildiği görüldü.

Sezgin Gelmez, maç sonrası yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

Biraz önce burada bir tatsızlık yaşandı. Çıkış kapısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yanında yöneticiler ve korumalarıyla birlikte çıkıyordu. Kameraman arkadaşım Buğra Arslan da onların görüntüsünü çekiyordu. O sırada bir tatsızlık yaşandı. Buğra’nın çekim yapması istenmedi, ancak Buğra görevini yapıyordu ve Dursun Başkan’ı rahatsız etmedi.

Stat Güvenlik Müdürü bir harekette bulundu, ardından Mesut Bey ve Dursun Başkan’ın şoförü Ümit Bey de müdahale etti. Kameraman arkadaşım Buğra’yı itti. Ben de yaptığının ayıp olduğunu söyleyince bana da saldırmaya kalktı ve ardından uzaklaştırıldılar. Yaşanan olay bu şekildeydi.

ERMAN TOROĞLU İSYAN ETTİ

Yaşanan olaya tepki gösteren Ermen Totoğ Dursun Özbek'i hedef aldı.

İşte Toroğlu'nun gündem yaratan sözleri:

Galatasaray’ın mağlubiyetinde sorumlu adam sensin.

Sen olmasaydın Galatasaray 3 atacaktı.

Sen olunca 5 yedi.

Ne yapalım hocam böyle dalga geçeceğiz.

Bu insanlarla böyle dalga geçeceksin.

Bunlar zayıf, ‘Ne oldum’ diyen adamlar.

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