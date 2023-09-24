Erman Toroğlu Fenerbahçe maçındaki rezilliği açıkladı

Erman Toroğlu A Spor'daki yorumunda gündem yaratan sözler söyledi.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

Dzeko’nun topsuz alanda yaptığı harekete kırmızı vermemek gerçekten büyük bir rezillik.

Her hafta yeni bir skandal.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bir bilgisayar programı gibi çalışan, savaş makinesine benzeyen rakibi sahada çaresiz bırakan mükemmel bir takım yaratmış. Bu takımı Türkiye'de sadece saha dışında durdurabilirler.

"FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT"

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında bulduğu gol öncesi ofsayt var mı? Erman Toroğlu: Tadic'in ayağı önde. Pozisyon ofsayt. 20 dakika uğraştılar bu çıktı. Bu uğraştan rahatsız oldum!