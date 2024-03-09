Erman Toroğlu: Galatasaray'ın bir golünden önce faul var bir golü de kesin ofsayt

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'daki programda Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonları değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu'nun o pozisyonlarla ilgili sözleri şöyle:

- 20. dakikada Berkan Kutlu'nun uzun tupunda Gökhan Akkan kalesinden çıkıp topa müdahale etti. Galatasaraylı oyuncular Gökhan'ın topa dışarıda dokunduğuni ileri sürerek itirazlarda bulundu.

Bana top çıkmamış gibi geldi. Topun çizgiyi tamamen geçmesi gerekiyor. Kaleci topun çıkacağını hissediyor ve elinden bırakıyor sona tekrar alıyor.

- 21. dakikada orta sahada Olawoyin'in Torreira'ya müdahalesine hakem faul kararı verdi. Torreira sakatlık geçirdi. Galatasaraylı oyuncular kart bekledi.

Rizesporlu futbolcu neden atlıyor bunu anlamadım. Burada kart verilmeli rengi de kırmızı olmalı. Rizespor lehine faul verilmesini de hakeme soracaksın.

- 31. dakikada Torreira'nın golünden önce Rizesporlu futbolcular faul olduğu yönünde itirazda bulundu.

Golün öncesinde Köhn net bir şekilde faul yapıyor. Rizeli oynamak istiyor ve topu saklıyor ama arkadan darbeyi yiyor. Hakem önce topa vurdu mu dedi acaba burada. Topa vururken adamın ayağına da vuruyor.

- 45. dakikada Icardi'nin pasında Kerem Demirbay topu ağlara gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu kalecinin görüş alanını engelliyor. Eğilerek topa müdahale ediyorsun. Kaleciyi ve rakibi aldatıyorsun. Galatasaray'ın 4. golü ne ofsayt.

- 45+2. dakikada Rizespor köşe vuruşu kullandı. Arka direkte Mertens topa müdahale etti. Rizesporlu oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

Mertens kolunu çekiyor. Topun yönü değişiyor ama omzu ile müdahale ediyor gibi duruyor. Devam kararı doğru.