Erman Toroğlu sahada dua eden futbolcuları hedef aldı: İçeride duanızı edin öyle çıkın

Sky Spor Youtube kanalına katılan futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu sahada dua eden futbolcular ve hakemleri eleştirdi.

Erman Toroğlu’nun ifadeleri şu şekilde:

“Yok hocam hiç totem motem yok. Yalnız şunu söyleyeyim bir dakika, hakem tam maç başlıyor gözler hakemin üstünde hakem dua ediyor, futbolcu dua ediyor. Bırakın bu işi içeride duanızı edin öyle çıkın. Soyunma odasında kimsenin olmadığı yerde. Yoksa öyle gelip de seyircinin önünde falan yapmayın. Abi bana biraz tuhaf geliyor ben yapmıyordum. Ben duamı soyunma odasında yapıp çıkıyordum. Hocam gösterişe inanmıyorum veya mesaj vermeye inanmıyorum kusura bakmayın.”