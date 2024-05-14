Kazakistan'da eski bakanın eşini öldürdüğü görüntüler yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kazakistan'da eski bakanın eşini öldürdüğü görüntüler yayınlandı
Kazakistan’da eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın son duruşmasında Bishimbayev’in, eşine saldırıda bulunduğu anların görüntüleri yayınlandı.

Kazakistan'da eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev’e eşini öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezası verildi.

Mart ayında başlayan 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın ölümüne ilişkin davanın son duruşmasında Bishimbayev'in, saldırı anları yer aldı.

Nukenova’nın ölü bulunduğu restorana ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Bishimbayev'in eşini darp ettiği görüldü.

44 yaşındaki eski bakan, önceki duruşmalarda masum olduğunu savunmuştu.

Bishimbayev, öldürdüğü eşi Nukenova'nın kendi yaraları sebebiyle öldüğünü öne sürmüştü.

RÜŞVET ALIRKEN YAKALANMIŞTI

Kuandyk Bishimbayev, 2016 yılının Mayıs ile Aralık ayları arasında ekonomi bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Görevi sırasında rüşvet aldığı tespit edilen Bishimbayev hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmedilmişti.

Bishimbayev üç yıl kaldığı cezaevinden af ve şartlı tahliye kararları ile tahliye olmuştu.

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