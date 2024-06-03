Erman Toroğlu tuttuğu iki takımı açıkladı

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Erman Toroğlu tuttuğu iki takımı açıkladı

Süper Lig'in sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da alan Erman Toroğru'lun sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Eski hakem Erman Toroğlu'nun, sosyal medya üzerinden yaptığı Ankaragücü ve Bodrumspor paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de bu sezon zor bir yıl geçiren Ankaragücü, küme düşmekten kurtulamadı.

Ankara temsilci teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görevine son verdi.

Başkent ekibi gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Ankaragücü'nün eski kaptanı olan Erman Toroğlu, takımının bu durumuna duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Diğer yandan, Süper Lig'e yükselmeyi başaran Bodrumspor'un başarısı ise Erman Toroğlu'nu mutlu etti.

Erman Toroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı "Ankaragücüm düştü, Bodrumsporum yükseldi" şeklindeki paylaşımla Bodrumspor'un başarısını kutladı.

Sosyal medyada "Erman hocanın tuttuğu iki takım ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

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KUTLAMALAR HİÇ HIZ KESMEDİ

Bodrum'da Süper Lig'e çıkmanın coşkusu ise sürüyor.

Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarına binlerce kişi akın etti.

Bodrum FK'nin yöneticileri, futbolcuları ve personeli, sahneye çıkarak meydanı dolduran taraftarları selamladı. Kutlamalara, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi protokol üyeleri de iştirak etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gece düzenlenen konuşmasında, 1931 yılından beri Bodrum halkının büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Bugün Bodrum, Süper Lig'de tüm Muğla olarak tek yürek oldu ve herkesin kalbi Bodrum FK için atıyor. Umarım bu cesur sporcularımız Süper Lig'de de başarılarına devam ederler. Muğla Valiliği olarak Bodrum FK'nin her zaman yanında olacağız ve Bodrum'a layık bir stadyum kazandırmak için çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

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