Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar birlik oldu

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 41. Dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. Dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konyaspor’un tek golü ise 45. Dakikada Oğulcan Üngün’den geld.

76. dakikada Mauro Icardi’nin attığı gol ise öncesinde Torreira’nın faul yaptığı gerekçesiyle VAR müdahalesiyle iptal edildi.

FİKİR BİRLİĞİNE VARDILAR

Gol iptali Galatasaray camiasını ayağa kaldırırken ünlü yorumcular Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu gol iptalinin doğru olduğu konusunda hemfikir oldu.

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, "Torreira rakibinin hareketini engelliyor. Topu oynattırmamak istiyor ve rakibine hamle yapıyor. Aleksic'in müdahelesinden önce Torreira'nın kaval kemiğine hamlesi var. Faul kararı doğru” dedi.

Ahmet Çakar ise pozisyon için "Icardi'nin attığı golden önce Torreira'nın net bir müdahelesiyle faul var. İptal kararı doğruydu" ifadelerini kullandı.