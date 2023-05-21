Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın penaltılarıyla ilgili flaş açıklama: Kırmızıyı atladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Haber'de katıldığı programda Adana Demirspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

- 7. dakikada Adana Demirspor atağında Akintola'nın şutunda topun Amir'den dönmesine yapılan penaltı itirazı: Yok bir şey.

- 22. dakikada Yusuf Sarı'nın Beşiktaş ceza alanında düşmesine penaltı itirazı yapması: Beyazlı tehlikeyi sezdiği için ayağını yere koydu. Dizini de çıkarmadı. Koyu renklinin sağ ayağına bakın. Bi de Allah diyor. 3 defa da döndü yerde. Bu tip oyuncuya net sarıyı vereceksin. Hatta buna VAR'daki yardım edecek. Vermiyorsun haklı. Ama bu futbolcuya sarıyı basacaksın ki bir daha yapmayacak.

- 44. dakikada Adana Demirspor ceza alanında Cenk'in kafasına rakibinin teması var mı? Penaltı itirazı yapılması: Ben bir şey diyemiyorum. Ayak mı vuruyor? Ayak Cenk'in kafasına gelse duman eder! Endirekt serbest vuruş verebilirsin. Temas olursa penaltı. Temas olmasa da kafa mesafesine ayak kaldırdığı için endirekt vuruş vermesi lazım.

- İlk yarının uzatma dakikalarında Adana Demirspor ceza alanında topun Ndiaye'nin kolundan dönmesi: Koyu renkli oyuncu topa vururken top sekiyor, kendi eline çarpıyor. Devam kararı doğru.

- 53. dakikada Colley'in ceza alanına girecek olan Adana Demirsporlu Ndiayi'yi itmesi ve sarı kart görmesi: Beyazlı oyuncu koyu renk formalı oyuncuyu niye itiyor? Beyazlı oyuncu topu alamayacağını biliyor. Bu oyuncu da alacak. Onu itiyor. İtmese bariz gol şansı var mı? Topun yönü, şiddeti, topa hakim olma şansı var mı? Kalecinin yeri, oyuncunun yeri... Bu adam bu topu alıp düşmese kaleciyle karşı karşıya kalır mı? Galatasaray Kayserispor maçında da aynı pozisyon, aynı hakem. Nelson düşürdü. Hakem Mustafa Kürşat Filiz orada faul bile vermedi. Burada verdi. Niye indiriyorsun? (Kırmızı olmalıydı)

- 70. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı: Net penaltı.

- 77. dakikada Montella'nın kırmızı kart görmesi: Orada Redmond Yusuf Sarı arasında bir şey oluyor. Kızıyor. Alanının dışına çıkmış.

- Uzatma dakikalarında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı: Kaleci dağlara taşlara yapıyor. Beşiktaşlı futbolcu da uyanık. Kaleci topu ayağından açınca Beşiktaşlı oyuncu cin gibi geliyor. Sağ ayağının tabanıyla beyazlı oyuncunun ayağına vuruyor. Net penaltı.