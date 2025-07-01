Erman Toroğlu'ndan bir yıllık imza

Süper Lig’de 2025-26 sezonu yaklaşırken spor kanalları da yorumcu kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu sezon maç sonları Ekol TV’de yorumculuk yapan Erman Toroğlu, kanal ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmayı duyuran Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız, “Ekol TV'de yeni sezonda da sevgili Erman Toroğlu ile Ekol Futbol programında siz değerli seyircilerimizin karşısında olacağız” sözlerini sarf etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erman Toroğlu da “Ekol TV’de aynen devam” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de yeni sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak