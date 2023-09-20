Erman Toroğlu'ndan Cengiz Ünder'in başını derde sokacak açıklama

Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden eleştirilen Cengiz Ünder hakkında Erman Toroğlu gündem yaratan bir iddiada bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan Cengiz Ünder'in başını derde sokacak açıklama

Süper Lig'de 5.haftanın ardından SkySpor kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Ali Koç ve İsmail Kartal'a uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni bir kadro olduğunu belirten Toroğlu, Sarı Lacivertli takımı henüz hazır bulmazken, ünlü yorumcunun Cengiz Ünder sözleri ise gündem yarattı.

Erman Toroğlu, "Zeminden sakatlandı desem dakika 2.dakikada o olmaz. Daha maçın başında yırtık mırtık oluyorsa Cengiz Ünder o zaman başka zeminlerde geziyor. Kaygan zeminlerde geziyor demektir. Karanlıkta geziyorsundur demektir. Fenerbahçe'nin Cengiz'den baya başı ağrıyacak" ifadelerini kullandı.


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