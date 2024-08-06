Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim iddiası

Erman Toroğlu, Galatasaray yönetiminde çatırdamalar yaşandığını belirtti.

"Son iki yılda Okan Buruk çok başarılıydı" diyen Toroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Yıldız futbolcuları yönetti, sorumluluk aldı ama bu 5-0'lık mağlubiyetle Okan adeta Terim'i diriltti. Orta sahayı sürekli boşalttı, maçın 60. dakikasından sonra farkın açılacağını anladım. Sadece skor değil, yaptığı açıklamalar da rezalet. Futbolcunu kamuoyunun önüne atıyorsun. Bu senin sözleşmeli elemanın. Yarın ondan da faydalanmak isteyeceksin."

FATİH TERİM'LE EL ELE GİDERLER

Ermen Toroğlu, "Galatasaray bu şekilde devam ederse Okan gidebilir. Sonra ne olur? Fatih Terim'i getirirler ve Mayıs ayında hepsi el ele gider. Fatih Terim, Mourinho ile kapışmak ister. Galatasaray'da başarısızlığa tahammül yoktur, bunu unutmayın" diye ekledi.

İşte Toroğlu'nun gündem yaratan sözleri:

Galatasaray'ı arka planda iki kişi yönetiyor. Biri Dursun Özbek'in Başkan Yardımcısı Metin Öztürk, diğeri ise kardeşi Mehmet Özbek. Florya'da araziler var, projeler adı altında neler olduğunu göreceğiz. Şimdilik bu kadar söylüyorum. O kokular yavaş yavaş ortaya çıkacak.

Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak vardı, halkın içinden gelen birisi. Sonra Erden Timur geldi. Erden Timur tahsilli bir adam, Tarsus'ta ve ABD'de eğitimler görmüş. Futbolcuların aileleriyle ilgileniyordu.

Eşlerinin sorunları, çocukların okulu her işin içinde bu adam vardı. Futbolcuyu çok sıkmayacaksın ama boş da bırakmayacaksın. Icardi'nin suratına bakıyorum, yüzü düşmüş. Oyuncularda ruhsuzluk var.

Icardi karısını bahane ediyor, kampa geç katılıyor, başka bir şeyi bahane ediyor, Arjantin'de tatil yapıyor. Futbolcular buna tahammül etmezler. İş sadece gol atmak değil. Orada bir çalışma düzeni olması gerekiyor.

HIZ KESMEDİLER

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanlarda, takımın fiziksel ve taktiksel çalışmalara ağırlık verdiği gözlemlendi. Transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerin uyum sürecini hızlandırmak için yoğun çaba harcıyor. Taraftarlar, özellikle yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin performansını merakla bekliyor. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken, Avrupa'da da başarılı olmayı amaçlıyor.