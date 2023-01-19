İlhan Palut için Beşiktaş iddiası. Erman Toroğlu açıkladı

Erman Toroğlu, İlhan Palut'la daha önce yaşanan bir olay anlatırken Beşiktaş iddiası ortalığı karıştırdı.



ÇOK ENTRESAN ŞEYLER SÖYLENİYOR

Toroğlu, "Kamuoyunda İlhan Palut için çok enteresan şeyler söyleniyor. Uzun zamandır teknik adamdan rahatsız yönetim. Nedeni, maçlardan sonra ve ilk yarılarda teknik adamın koridorlarda yaptığı olaylardan artık bıkmışlar. Gözlemciler falan rica, minnet bazılarını yazdırmamışlar diye duydum. Rakip teknik direktörlere hareket falan yapılıyormuş. Uzun zamandır rahatsızmış yönetim. Yeni teknik adamı hazırlamışlar daha evvelden. Gidişi, başarısızlığı veya teknik açıdan diye değil bu açından." dedi.

BUNLARI YÖNETİM SÖYLÜYOR

Erman Toroğlu, açıklamalarını, "Bu kafada çalışırsa her yerden ayrılır diyorlar. Tabii buna İlhan Palut cevap verir. Teknik adam aramışlar Konyalılar. Bunun mağlubiyetle, puanla bir alakası yok. İsmail Kartal bizde çalışırken, bize gelmek için bize sunum yaptı diyorlar. Beşiktaş'ta Ismael varken, oraya da sunum yaptı diyorlar. Kendisi bir şeyler yaptı diyorlar. Bu anlattıklarım çok net. Bunları yönetim söylüyor. En yetkili yönetici diyor bunu." diye tamamladı.