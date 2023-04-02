Erman Toroğlu: Bu kırmızı değilse hangisi kırmızı

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Adana Demirspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- 37. dakikada Emre Akbaba-Mertens mücadelesi: Hareketi yapan oyuncu (Emre) hakem nerede diyor. Hakemi arıyor. (Mertens'in) O kadar şiddetli ayağına basıyor ki, biliyor. Hakemi arıyor. Top burada. İleride. Ayağında ne işin var. Sarı veriyor. Hiç vermese kabul. Sarı şu; gördüm, sarı diyor. Bu hareket kırmızının babası. Bu adamın (Mertens'in) bileği kırılsa... Nasıl bir şey bu. Hadi bakalım. Şu VAR'daki konuşmaları bana anlatsana Lale Orta. Açıklayın bana bunu. Bu pozisyon kırmızı değilse hangisi kırmızı? Bunu şu futbolcuya (Emre'ye) sorayım, kırmızı der. VAR nerede? VAR hakem olsa gel şuna bak diyecek. Hakem değil ki. Bunlar hep torpilli.

- Emre Akbaba-Torreira mücadelesi. Emre Akbaba'nın ceza alanında yerde kalması: Siyah tozluk (Emre) topa dokunurken sarı tozluklu (Toreira) ona değiyor mu? Bu görüntüyle çözebilirsen aşkolsun. Çözemedim.

- 59. dakikada Akintola-Adekugbe mücadelesi. Akintola'nın yerde kalması. Adekugbe'nin sarı kart görmesi: Adana Demirspor tahmin ediyorum bu pozisyona kırmızı diyor. Başkan falan. Koyu renkli (Akintola) topa vuruyor mu, vuruyor. Kırmızılı (Adekugbe) boşta kalıyor. Bu pozisyon gelişi sarı kart. Koyu renkli oyuncu topu aldı. Temas var. Topa geliyor. Bu sarı kart.

- 90+6. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı: Net penaltı.