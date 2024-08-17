Erman Toroğlu'ndan Kerem'e olay sözler: Yeni gelin gibi...

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Erman Toroğlu'ndan Kerem'e olay sözler: Yeni gelin gibi...

Erman Toroğlu, Konyaspor-Galatasaray maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu'ndan Kerem açıklaması

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ekol TV'de katıldığı programda Galatasaray'ın Konya deplasmanında 2-1 kazandığı maçı yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ne yaptığının belli olmadığını belirten Toroğlu, şunları söyledi:

"Kerem Aktürkoğlu gol attı ama bir tane de yedirdi. Yeni gelin gibi takılıyor. Bir 'Gideceğim' diyor, bir 'Kalacağım' diyor. Ne olduğu belli değil. Eğer Galatasaray'dan gideceksen daha iyi takıma git. Rusya'ya gitmek istiyor ama yüksek para istiyor. Artık bu adam dikiş tutmaz. Yönetim de satmak için oynatıyor. Öyle ya da böyle attı."

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'yı da değerlendiren Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Gabriel Sara denen adama 20 milyon Euro para verdi. Ya futbolcu patlayacak ya da o para yöneticilerin kucağında patlayacak. Bir izlenim göremedim. Meziyetleri olur, farklı bir şey yapar. Şu anlık göremedik. İnşallah biz yanılırız. Galatasaraylı yöneticiler, sanki pazardan bulduğunu almışlar gibi. Hiç sağa sola bakmamışlar."

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