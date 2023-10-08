Erman Toroğlu'ndan Muslera'ya sert sözler: Buyurun cenaze namazına

Erman Toroğlu, Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirirken Muslera'yı eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan Muslera'ya sert sözler: Buyurun cenaze namazına

Erman Toroğlu, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından kaleci Fernando Muslera'yı eleştirdi.

"Sarı-kırmızılılarda çok kaliteli oyuncular var. Her an oyunu değiştirecek 7-8 futbolcu var sahada olan kadroda. Antalyaspor, tamam iyi direndi ama hücumu fazla düşünmediler. Büyük takımdan puan alacaksan en az 1 -2 gol atman lazım. Hele bu sezon G.Saray ve F.Bahçe gibi rakiplerin varsa çok daha farklı düşüneceksin" diyen Toroğlu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci golden sonra zaten Antalya'nın da bir şey yapacak hali yoktu. Bu milli ara G.Saray'a ilaç gibi geldi. Çünkü Manchester maçında hakikaten müthiş mücadele örneği verdiler. Kolay değil o statta o mücadeleyi yapmak… Tamam hakem Muslera'ya yapılan harekette sarı kart gösterebilirdi. Diyelim ki göstermedi; ama o zaman o kadar fazla itiraz etme! Normal itirazını yap, sarı kart alma. Peki, sarı kart aldıktan sonra hakemi alkışladın! Şimdi ne olacak? Buyurun cenaze namazına. Muslera gibi kaleci bunları yapmamalı."

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