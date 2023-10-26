Erman Toroğlu'nun iddialarına TFF'den çok sert açıklama

TFF, spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun iddialarına yönelik internet sitesinden yazılı bir açıklamada bulundu.

Erman Toroğlu'nun iddialarına TFF'den çok sert açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan gelen iddialar üzerine açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

-Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz.

TOROĞLU NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında Erman Toroğlu, VAR kayıtlarıyla ilgili "Türkiye Futbol Federasyonu’nda yetkili biriyle, Cüneyt Çakır konuşuyorlar. Yetkili birinin ismini şimdi vermeyeceğim, ismi bende var. Cüneyt Çakır, ‘Sen ne diyorsun, bütün VAR kayıtları bende var, sen neden bahsediyorsun!’ diyor. Ne tuhaf değil mi? Cüneyt Çakır, bütün VAR kayıtlarını ele geçirmiş. Ben bunu programda söylerim dedim, bana söyleyen kişiye. ‘Yarın mahkemede tek kalmayayım’ dedim, ‘Kalmazsın’ dedi. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam” şeklinde konuşmuştu.

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