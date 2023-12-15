Erman Yapıcı Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi verilerini açıkladı

FinTech ekosisteminin “dünyada ve Türkiye’de muazzam bir hızla büyümeye devam etiğini” belirten Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, Ödüyo’nun 2023 ilk 9 ayına dair verilerini paylaştı.

Ödüyo üzerinden toplam yapılan işlem sayısı 571 bin 750 olduğunu belirten Yapıcı, “2023’ün ilk dokuz ayında Ödüyo’dan kredi kartı ile toplam çekim tutarı 10. 208.363.968,00 TL olarak gerçekleşti. Sanal pos hizmeti de vererek 20 bankayı tek ekranda birleştiriyor ve işletmelerin hem müşterilerinden hem de bayilerinden tahsilatlarını 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlıyoruz. Bu hizmetimizle de 9 aylık süreçte 12 bin 281 IBAN numarasını tek ekran üzerinde birleştirdik ve 1 milyon 401 bin 229 adet hareketi ERP’ye yani muhasebe programına aktardık.

Öne çıkan sektörlerden bazıları; Eğitim, gıda, sağlık, otomotiv ve elektronik

Sektör bazında bakacak olursak öne çıkan sektörler; eğitim, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı malzemeleri, tarım, gıda, tekstil, sağlık, otomotiv ve elektronik oldu. Eğitimde 1,45 milyar, mobilyada 1,8 milyar, sağlıkta 1,12 milyar, ısıtma-soğutmada 1 milyar, yapı malzemelerinde 2,17 milyar, tarımda 1,55 milyar, gıdada 2,05 milyar, tekstilde 1,9 milyar, otomotivde 3,22 milyar, elektronikte 1,18 milyar ve diğer kategorilerde ise 1,82 milyar TL’lik harcama yapıldı.

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 2023 verilerinden de bahseden Yapıcı, "Türkiye genelinde sektör bazında; banka ve kredi kartlarıyla yapılan aylık ödeme adetleri, toplam harcama tutarları ve ortalama işlem tutarlarının son 1 yıldaki değişimi dikkat çekici. Verilere göre, harcama tutarı bazında benzinde yıllık artış yüzde 83, eğitim-kırtasiyede yüzde 107, elektronik eşyada yüzde 119, giyim ve aksesuarda yüzde 107, havayollarında yüzde 105, market ve AVM'lerde ise yüzde 94 olarak yaşandı. İşlem bazında ise; benzinde yüzde 21, eğitimde yüzde 24, giyim ve aksesuarda yüzde 14, market ve AVM'lerde yüzde 22, mobilya ve dekorasyonda yüzde 21, elektronik eşyada ise yüzde 5 artışlar göze çarpan rakamlar arasında.” dedi.

Ödüyo kullanıcı sayısının 2 bin 772 olduğunu da sözlerine ekleyen Yapıcı Ödüyo B2B kullanıcı sayışımız 114 bin 256. Açık hesap (vadeli), peşin sipariş, fatura gibi senaryoları ERP sistemleri ile entegre olarak uyarlanabilir özellikleriyle tamamen yenilikçi bir yapıya sahip Ödüyo ile SMS ve e-mail göndererek 7/24 kesintisiz ödeme alabilmek mümkün. Ödüyo kullanmaya karar veren firma için firmaya özel bir ödeme sayfası açılırken, firma bu sayfa üzerinden tahsilat gerçekleştireceği müşteri ve bayilerine ait toplam borç, vadesi gelen borç, irsaliye, fatura ve sipariş gibi kayıtları görüntüleyebiliyor. Dilediği ödeme seçenekleri ve türleriyle tahsilat gerçekleştirmek istediği müşteri veya bayilerine SMS ve e-mail bildirimleri gönderebilirken, ödeme bildirimi alan müşteri gelen link üzerinden dilediği bir kartla ödemesini gerçekleştirebiliyor. Ödüyo olarak sektörün sürdürülebilir büyümesi için ‘rekaberlik’ içinde hareket etmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem şirketlere hem de sektörümüze kaktı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.