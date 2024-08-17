Ermenek'te festival coşkusu devam ediyor

Hayati Etçi / Karaman Ermenek / YENİÇAĞ

Ermenek’te bu yıl 28.’si düzenlenen “Ermenek Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Festivali” saat 10.30’da festival alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Festivale, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Başyayla Belediye Başkanı Abdulkadir Ateş, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Ali, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Koruk, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İsa Güzel, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, ERÇEV Başkanı Osman Koçak, KONER Başkanı Ahmet İleri, AKP Ermenek İlçe Başkanı Aytekin Aydın, CHP Ermenek İlçe başkanı Ayni Çetin, MHP Ermenek İlçe Başkanı Servet Turgut, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Bülent Bademci, Engin Kadıoğlu belediye meclis üyeleri iş adamı Muzaffer Polat, Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalışkan ve kalabalık bir halk topluluğa katıldı.

Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan'ın protokol konuşmalarının ardından Sarıveliler Mençek halk oyunları gösterileri ile devam etti. Protokolün panayır açılışı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Bando Takımı eşliğinde panayır gezisiyle gerçekleşen yürüyüşün ardından Meydan Parkı’nda vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yassıkaya mevkiinde Atıcılık ve “Bilyalı” yarışma etkinlikleriyle ERÇEV tarafından düzenlenen Ermenek konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmelerine karar verilen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

#Festivalin ilk günü Lütfi Elvan Kent Meydanında saat 20.30'da Silifke Halk Oyunları Ekibi ile başlayan gece Konya Ermenekliler Derneği’nin “Türkülerle Darbuka Ritim Grubunun ardından, Ceylani Karaduman ve Mehmet Çiğdem'in konserleri ile son buldu. .

#Ermenek Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Festivali”nin 2. günü (17 Ağustos 2024 Cumartesi günü) yani bugün saat 14.00’te Lütfi Elvan Kent Meydanında #En güzel batırma yarışması”nın düzenlenip ve halkımıza batırma ikramı ile devam edilecek. Festival akşam saat 20.30'da Tukuaz Mesire alanında Hatice Sezen ve Öykü Gürman'ın verecekleri konserle son bulacak.