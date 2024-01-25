Ermeni lobisi Fransa'da Atatürk filmini hedef aldı. Atatürk'ü Hitler'le bir tuttular

Murat Şahin
Ermeni lobisi Fransa'da Atatürk filmini hedef aldı. Atatürk'ü Hitler'le bir tuttular
Atatürk filmini protesto eden ve Atatürk’le Hitleri bir tutmaya çalışan Fransa’daki Ermeni lobisine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu tek cümleyle yanıt verdi.

Fransa'da faaliyet gösteren Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) adlı Ermeni Davasını Savunma Komitesi, Atatürk filmini hedef aldı. Lobinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Hitler'i bir tutmaya çalışarak büyük bir skandala imza attı.

Ermeni lobisi, "Tüm hak savunucularını Ermeni nefretine yönelik bu özrün karşısında ayağa kalkmaya çağırıyoruz." şeklinde bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

Bu eleştirilere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Mumcu, Fransızca bir cümle ile verdiği jet yanıtında, Türk bayrağını da ekleyerek Atatürk filmi afişi önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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NE OLMUŞTU?

2023 yılında Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçmişti. Film sinemada iki bölüm halinde beyaz perdede yer aldı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), dizinin yayınlanmaması için kampanya yürütmüş ve Disney için boykot kampanyası başlatmıştı.

Dizinin yayınlanmama kararının ardından ANCA, bir kutlama mesajı da yayınlamıştı. Türkiye yaşananlar karşısında ayağa kalkmış her kesimden tepki yağmıştı.

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