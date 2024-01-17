Ermeni mezaliminden kaçanlar için İffet Anıtı talebi

Kaynak: Haber Merkezi
Ermeni mezaliminden kaçanlar için İffet Anıtı talebi
Van Küresünni Çepni Boyu Derneği, 1915 yılında Ermenilerin işkence ve tecavüzleri yerine ölümü seçen kadın ve çocuklar için İffet Anıtı dikme isteklerini Van Valiliğine sunacak.

Van Küresünni Çepni Boyu Derneği Başkanı Sayın Bilal Yücebaş ev sahipliğinde Milliyetçi Aydınlar Ocağı Platformu Başkanı, gazeteci Yazar Sayın Vedat Yenerer Başkanlığı’nda organize edilen ve Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Birliği Türkiye Temsilciliği Sayın Zülfiye Güneş’in de katılımıyla 20 Ocak 2024 tarihinde, Zeve Anıtı’nda ve Van Denizi’nde “Van’da1915 Ermeni Mezalimi’nde katledilenler ve Akdamar Adası’na işkence edilmek üzere götürülürken, iffetlerini korumak için suya atlayarak kendi hayatlarına son veren 50 kadar bacımızı anma ve unutturmama” konulu bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

whatsapp-gorsel-2024-01-17-saat-13-50-35-5270f6b8.jpg

Etkinliğe katılan sivil toplum örgütleri katılımcıları Van’da bir meydan ya da parka İFFET ANITI dikilmesi talebini imzalayarak Van Valiliğine sunacaktır. Derneğin burada amacı şu şekilde belirtildi: "Ermeni işkence ve tecavüzleri yerine ölümü seçen çocuk ve kadınlarımızın unutulmadığını, unutulmayacağına dikkat çekmek ve ulusal farkındalığın yaratılmasıdır."

whatsapp-gorsel-2024-01-17-saat-13-50-36-2e40c045.jpg

PROGRAM:

10:30 Milli Yüzücü ve Aktivist Alper Sunaçoğlu’nun da gönüllü katılacağı etkinlik 20 Ocak 2024 tarihinde saat 10:30-11.00 de 1915 Ermeni mezaliminde soykırıma uğrayan 2500 vatandaşımız adına yapılmış olan Zeve Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar.

13.00 Akdamar adası yakınlarına Gevaş’tan hareket..

13.30 Akdamar adası yakınlarına demirleme.

14.00 BASIN AÇIKLAMASI VE KONUŞMALAR

14:30 Denize hayatını kaybeden bacılarımızı yad etmek için çiçeklerin dualarla atılması. Alper Sunaçoğlu, Bilal Yücebaş ve Gülay Gezer’in denize girip Türk bayrağı açması.

15.00 GEVAŞ’a dönüş

15:00 dönüş yolunda teknede saz sanatçılarımızın eşliğinde türkülere eşlik edilecektir.

Son Haberler
Fenerbahçe'ye adım adım: Çağlar Söğüncü İstanbul'a bekleniyor Spor
Fenerbahçe'ye adım adım: Çağlar Söğüncü İstanbul'a bekleniyor
Kameralar önünde darbedilen gence ceza verdiler Gündem
Kameralar önünde darbedilen gence ceza verdiler
Ayaklarınıza sağlık verecek besinler ve yararları ortaya çıktı Sağlık
Ayaklarınıza sağlık verecek besinler ve yararları ortaya çıktı
Dul ve yetim aylığı 2024 ne kadar oldu? 2024 dul ve yetim maaşı ne kadar? Keşfet
Dul ve yetim aylığı 2024 ne kadar oldu? 2024 dul ve yetim maaşı ne kadar?
Celal Şengör "Kaçış yok" diyerek açıkladı Türkiye o ülke ile birleşecek Gündem
Celal Şengör "Kaçış yok" diyerek açıkladı Türkiye o ülke ile birleşecek
Antalyaspor Pendikspor maçındaki yayıncı kuruluş rezaleti. Bir gol oldu ama kimse göremedi. Eren Bozdaş yazdı Spor
Antalyaspor Pendikspor maçındaki yayıncı kuruluş rezaleti. Bir gol oldu ama kimse göremedi. Eren Bozdaş yazdı
Film karesi değil gerçek yaşam. Burası Gazze Dünya
Film karesi değil gerçek yaşam. Burası Gazze