Ermeni polisler zeka testini geçemedi. Sosyal medyada alay konusu oldular

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Ermenistan’da polisler, Aralık 2023’te IQ testine tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığı, bin 123 polisin katıldığı testten sadece 190’ının başarılı olduğunu duyurdu. Test, genel bilgi, fiziki yeterlilik, yangın eğitimi ve mesleki yetenek olmak üzere dört aşamadan oluşuyordu.

454 polis genel bilgi sınavında; 192 polis fiziki yeterlilik sınavında; 279 polis yangın eğitimi sınavında ve 8 polis de mesleki yetenek sınavında başarısız oldu.

Ermenistan medyası, genel bilgi sınavının, polislerin genel gelişimini ve mesleki becerilerini ölçen iki bölümden oluştuğunu bildirdi.

POLİSLERİN GEÇMESİ GEREKEN DÖRT AŞAMA

Polislerin sertifika alabilmeleri için şu dört aşamayı geçmeleri gerektiği bildirildi;

1) Polisler tarafından 'IQ testi' olarak tanımlanan çevrimiçi genel bilgi testi.

2) İki aşamadan oluşan test (fiziksel ve yangın eğitimi).

3) Mesleki yeteneklerin online olarak doğrulanması.

4) Üst düzey polis yetkilileriyle yapılan mülakatlar.