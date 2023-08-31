Ermeniler Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da yaklaşık 50 kişilik Ermeni bir grubun büyükelçilik binasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada şöyle denildi;

Lübnan'da Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde eylem düzenleyen yaklaşık 50 Ermeni asıllı kişi, büyükelçilik idari binasının etrafındaki çitlerden, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri büyükelçiliğin idari binasına fırlattı.

Saldırı sonucunda büyükelçilik personeli yaralanmadı.

Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı.

Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı.

Şu anda büyükelçiliğin güvenliği güçlendirildi ve suçla ilgili soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, önceki gün Azerbaycan Büyükelçiliği binasına yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili polisin soruşturma başlattığını söyledi.

Lübnanlı makamlar soruşturmanın detayına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Beyrut'taki Azerbaycan Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sorulara, "Olayı soruşturan Lübnan polisi ve bütün bilgiler onlarda. Detayları kendilerine sorabilirsiniz." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in bugün Lübnan Cumhuriyeti Başsavcısı Gassan Weydat ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan medyasında çıkan haberlere göre görüşmede taraflar, konuyla ilgili koordineli adım atılması yönünde mutabık kaldı.

Savcı Aliyev'in Lübnanlı meslektaşından, uluslararası norm ve ilkelere uygun, eksiksiz ve objektif bir soruşturma yürütülerek suçluların tespit edilmesini talep ettiği aktarıldı.