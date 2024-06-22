Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine yine ateş açtı

Ermenistan'ın ateşkes ihlallerine devam ettiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun bu ihlaline karşılık Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığını belirtti.

Dün de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, yerel saatle 12.25-15.35 arasında aynı bölgedeki Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.