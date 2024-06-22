Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine yine ateş açtı

Kaynak: İHA
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine yine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan’ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan'ın ateşkes ihlallerine devam ettiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun bu ihlaline karşılık Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığını belirtti.

Dün de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, yerel saatle 12.25-15.35 arasında aynı bölgedeki Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.

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