Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı

Ermenistan, Rusya ile artan gerilim nedeniyle Belarus büyükelçisini geri çağırdı. Ermenistan'ın Ukrayna'ya yönelik dostluk jestleri Kremlin'i rahatsız ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke içindeki hoşnutsuzluğu en aza indirmeye çalışırken, ülkenin Rusya ile olan düşmanlığını da kızıştırıyor.

Paşinyan 12 Haziran'da Ermenistan'ın Moskova liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini bildirdi. Ertesi gün hükümeti, Ermenistan'ın Minsk'teki büyükelçisini geri çağırarak Rusya'nın yandaş devlet komşusu Belarus'u hedef aldı.

Paşinyan geçenlerde Ermenistan Parlamentosu'nda "Aleksandr Lukaşenko cumhurbaşkanı olduğu sürece Belarus'u asla ziyaret etmeyeceğim. Sadece ben değil Ermenistan'ın hiçbir resmi temsilcisi şu aşamada Belarus'u ziyaret etmeyecek" diyerek ikili ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Paşinyan'ın eylemi, Ermenistan'daki kamuoyunun dikkatini, hükümetin Azerbaycan'la barış anlaşması yapma çabalarıyla bağlantılı iç hoşnutsuzluktan uzaklaştırma girişimi olarak nitelendirildi. Ermenistan'ın başkenti Erivan, 12 Haziran'da şiddete dönüşen, devam eden hükümet karşıtı protestolarla sarsıldı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Anatoly Glaz konu hakkında “Bugün Ermenistan'da ne kadar zor bir iç siyasi durumun yaşandığının farkındayız. Fakat anlamadığımız şey, Belarus'un bununla ne ilgisi olduğu” dedi.

Uzmanlar Ermenistan'ın son günlerdeki diplomatik hareketliliğini, değişen dış politikasının yeni dinamikleri ile ilişkilendiriyorlar.

Moskova geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın CSTO'ya 2024'te ödenmemiş 598.000 dolar borcu olduğunu öne sürerek üyeliğini fiilen askıya almıştı.

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