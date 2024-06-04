Ermenistan temizlikçi arıyor

Ermenistan temizlikçi arıyor
Kaynak: Haber Merkezi

Ermeni hükümeti, dört kişinin ölümüne ve onlarca kasaba ve köyde büyük hasara yol açan sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları için gönüllü arıyor.

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Ermenistan temizlikçi arıyor 1

Kuzeydoğu Ermenistan'da on yıllardır yaşanan en kötü sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları devam ederken, 28 Mayıs'ta ağır hasar gören Alaverdi kasabasındaki bir adam merdiven boşluğundaki çamuru temizliyor.

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Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Genel Müdürü Sanosian, yerel yetkililere temizlik çalışmalarında yardımcı olmak için yüzlerce gönüllüye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Sanosian "Binaların içinde, girişlerinde, dükkanlarda ve diğer yerlerde oldukça kalın bir çamur tabakası var ve bunları kaldırmak için çok sayıda insana ihtiyacımız var" dedi.

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26 Mayıs'ta Ermenistan'ın Lori ve Tavuş vilayetlerinde şiddetli yağmur ve su baskınlarının otoyolları ve demiryolu hizmetlerini etkilemesi nedeniyle yüzlerce bölge sakini kaçmak zorunda kaldı.

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Erkekler, Alaverdi kasabasındaki Debed Nehri üzerinde eşya taşımak için doğaçlama bir kablo kullanıyor.

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Hükümet 27 Mayıs'ta düzinelerce yerleşim yerini resmi olarak afet bölgesi ilan etti ve bölge sakinlerine acil yardım malzemeleri için 775.000 dolar ayırdı.

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Emenistan Eğitim Bakanı Zhanna Andreasian, Erivan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversite öğrencilerini temizlik çalışmalarına katılmaya çağırdı.

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Bakan Andreasian çağrısından çok önce afet bölgesine gelerek çalışmalara iştirak eden öğrencilere teşekkür etmeyi unutmadı.

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