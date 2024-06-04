Ermenistan temizlikçi arıyor

Kuzeydoğu Ermenistan'da on yıllardır yaşanan en kötü sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları devam ederken, 28 Mayıs'ta ağır hasar gören Alaverdi kasabasındaki bir adam merdiven boşluğundaki çamuru temizliyor.
Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Genel Müdürü Sanosian, yerel yetkililere temizlik çalışmalarında yardımcı olmak için yüzlerce gönüllüye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Sanosian "Binaların içinde, girişlerinde, dükkanlarda ve diğer yerlerde oldukça kalın bir çamur tabakası var ve bunları kaldırmak için çok sayıda insana ihtiyacımız var" dedi.
26 Mayıs'ta Ermenistan'ın Lori ve Tavuş vilayetlerinde şiddetli yağmur ve su baskınlarının otoyolları ve demiryolu hizmetlerini etkilemesi nedeniyle yüzlerce bölge sakini kaçmak zorunda kaldı.
Erkekler, Alaverdi kasabasındaki Debed Nehri üzerinde eşya taşımak için doğaçlama bir kablo kullanıyor.
Hükümet 27 Mayıs'ta düzinelerce yerleşim yerini resmi olarak afet bölgesi ilan etti ve bölge sakinlerine acil yardım malzemeleri için 775.000 dolar ayırdı.
Emenistan Eğitim Bakanı Zhanna Andreasian, Erivan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversite öğrencilerini temizlik çalışmalarına katılmaya çağırdı.
Bakan Andreasian çağrısından çok önce afet bölgesine gelerek çalışmalara iştirak eden öğrencilere teşekkür etmeyi unutmadı.