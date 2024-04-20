Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır problemi çözülüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır problemi çözülüyor
Uzun yıllar boyunca ciddi tartışmalara hatta kanlı çatışmalara sahne olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırlar konusunda iki ülke ilk kez anlaşmaya vardı.

Kısa bir süre önce Rus Barış Gücü'nün ülkeden çekilmeye başlaması ve Paşinyan'ın bazı köyleri Azerbaycan'a bırakılacağını açıklamasıyla yumuşayan ikili ilişkilerde normalleşme devam ediyor. Ermenistan tarafından kontrol edilen dört köyün Azerbaycan'a bırakılması Ermeni kamuoyunda ciddi eleştirilere sebep olmuştu.

Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada tarafların, üzerinde mutabık kalınan bölgelerden askerlerini çekmeyi ve sınıra konuşlandırmayı kabul ettiği bildirildi.

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