Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır problemi çözülüyor

Kısa bir süre önce Rus Barış Gücü'nün ülkeden çekilmeye başlaması ve Paşinyan'ın bazı köyleri Azerbaycan'a bırakılacağını açıklamasıyla yumuşayan ikili ilişkilerde normalleşme devam ediyor. Ermenistan tarafından kontrol edilen dört köyün Azerbaycan'a bırakılması Ermeni kamuoyunda ciddi eleştirilere sebep olmuştu.

Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada tarafların, üzerinde mutabık kalınan bölgelerden askerlerini çekmeyi ve sınıra konuşlandırmayı kabul ettiği bildirildi.