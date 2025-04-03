Ermenistan yıllık enflasyonunda artış

Ermenistan’da yıllık enflasyon oranı Mart 2025’te yüzde 3.3 olarak gerçekleşerek önceki ay kaydedilen yüzde 2.5’lik oranın üzerine çıktı. Bu, Nisan 2023’ten bu yana en yüksek enflasyon oranı oldu. Özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış yüzde 5.4 ile dikkat çekerken, Şubat ayında bu oran yüzde 4.5 seviyesindeydi. Konut ve kamu hizmetleri sektörü ise yüzde 1.4’lük artışla enflasyona katkı sağladı.

İngiltere’de enflasyon düşüşte

ULAŞIM VE EĞLENCE HARCAMALARI ARTTI

Ulaşım maliyetleri Mart ayında yüzde 3.7 artarak önceki ayın yüzde 2.6’lık seviyesinin üzerine çıktı. Alkol ve tütün ürünleri yüzde 5.1’lik bir artış gösterirken, bu oran Şubat ayında yüzde 3.4 seviyesindeydi. Eğlence ve kültür harcamalarında da artış gözlendi ve yüzde 1.4’lük bir yükseliş kaydedildi.

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İLETİŞİM VE OTEL FİYATLARI GERİLEDİ

Buna karşılık, iletişim sektörü fiyatlarında hafif bir düşüş yaşandı ve artış oranı yüzde 0.2’ye geriledi. Restoran ve otel fiyatlarında da düşüş gözlemlendi. Şubat ayında yüzde 1.3 olan fiyat artışı Mart ayında yüzde 1.1 seviyesine geriledi.

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AYLIK ENFLASYONDA YÜKSELİŞ

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Mart 2025’te yüzde 0.5 oranında artış gösterdi. Şubat ayında bu oran yüzde 0.1 seviyesindeydi. Özellikle temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları, enflasyonun yukarı yönlü hareketinde belirleyici oldu.