Lüksemburg enflasyonu yüzde 1.7’ye geriledi

Lüksemburg’da yıllık enflasyon oranı Şubat 2025’te yüzde 1.7’ye gerileyerek Ocak ayındaki yüzde 1.94’lük altı aylık zirveden düştü. Konut ve kamu hizmetleri fiyatlarında yüzde 5.53’ten yüzde 4.88’e, ulaştırmada yüzde 1.55’ten yüzde 0.40’a, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yüzde 2.59’dan yüzde 2.41’e, otel, kafe ve restoranlarda ise yüzde 3.08’den yüzde 2.86’ya düşüş kaydedildi.

İtalya'da enflasyon 16 aylık zirveye ulaştı

Öte yandan, mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakımı kategorisinde fiyatlar yüzde -0.14’ten yüzde -0.29’a, iletişim hizmetlerinde ise yüzde -2.21’den yüzde -1.70’e gerileyerek deflasyon görüldü. Buna karşılık, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.59’dan yüzde 0.78’e, giyim ve ayakkabıda yüzde 0.60’tan yüzde 1.36’ya, sağlık hizmetlerinde yüzde 1.15’ten yüzde 1.63’e, eğlence ve kültürde yüzde 1.27’den yüzde 2.03’e, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 0.87’den yüzde 1.11’e yükseliş kaydedildi.

Gürcistan’da enflasyon zirve yaptı

Aylık bazda tüketici fiyatları, Ocak ayındaki yüzde 0.42’lik artışın ardından Şubat ayında yüzde 1.19 yükselerek son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.