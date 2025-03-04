Gürcistan’da enflasyon zirve yaptı

Gürcistan’da yıllık enflasyon oranı, 2025’in Şubat ayında yüzde 2.4 olarak kaydedildi. Bu oran, ülkenin son iki yıl içinde gördüğü en yüksek seviye oldu. Sağlık sektöründeki fiyat artışı yüzde 5.4’e yükselerek Ocak’taki yüzde 3.8 oranını geride bıraktı. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 7.6 artarken, bu oran Ocak’ta yüzde 6.9’du. Gıda ve alkolsüz içecekler de yüzde 3.7 zamlanarak önceki ayki yüzde 3.0 seviyesini geçti.

Ulaşım maliyetleri Ocak ayında yüzde 1.0 düşüş gösterirken, Şubat’ta toparlanarak yüzde 0.4 arttı. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise önceki ay yüzde 1.9 düşüş gösterdikten sonra Şubat’ta değişmeyerek sabit kaldı.

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Alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki fiyat artışı Şubat’ta yüzde 4.7’ye gerileyerek Ocak’taki yüzde 6.2 seviyesinin altına indi. Mobilya, ev eşyası ve bakım harcamaları yüzde 2.1 düşüş göstererek enflasyonun baskısını hafifletti. Ulaşım maliyetlerindeki düşüş hızı da yavaşladı ve yüzde 1.4’ten yüzde 1.0’a indi. İletişim sektöründe ise fiyatlar yıllık bazda yüzde 12.2 azalarak deflasyon eğilimini sürdürdü.

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Tüketici fiyatları Şubat ayında aylık bazda yüzde 0.4 arttı. Ocak ayındaki yüzde 0.4’lük yükselişle aynı seviyede kalarak piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.