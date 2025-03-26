İngiltere’de enflasyon düşüşte

Enflasyondaki en büyük düşüş etkisi, giyim sektöründen geldi. Ekim 2021’den bu yana ilk kez gerileyen giyim fiyatları, yüzde 1.8’den yüzde -0.6’ya düştü. Kadın ve çocuk giyim ürünlerindeki fiyat azalışı, genel düşüşü belirgin şekilde etkiledi.

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KONUT VE KÜLTÜREL HARCAMALAR AZALDI

Barınma ve kamu hizmetleri alanındaki enflasyon yüzde 2.1’den yüzde 1.9’a geriledi. Özellikle konut kiralarında yüzde 7.8’den yüzde 7.4’e düşüş yaşandı. Kültürel ve eğlence harcamalarında da yavaşlama görüldü. Canlı müzik etkinlikleri ve kayıtlı medya ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 3.8’den yüzde 3.4’e düştü.

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GIDA VE ULAŞIMDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Gıda enflasyonu ise yüzde 3.3 seviyesinde sabit kalırken, ulaştırma maliyetleri yüzde 1.7’den yüzde 1.8’e yükseldi. Otel ve restoran harcamalarındaki fiyat artışı da yüzde 3.3’ten yüzde 3.4’e çıkarak hizmet sektöründeki enflasyon baskısını korudu.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 3.5’E GERİLEDİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 3.7’den yüzde 3.5’e geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0.4 artış gösterdi. Bu oran, Ocak ayında kaydedilen yüzde 0.1’lik düşüşün ardından toparlanmayı temsil etse de beklentilerin altında kaldı.

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PİYASA BEKLENTİLERİ VE MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI

İngiltere Merkez Bankası’nın faiz politikaları, enflasyondaki bu düşüşle birlikte daha dikkatli değerlendiriliyor. Piyasalar, faiz oranlarının ilerleyen aylarda gevşetilebileceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Ancak hizmet sektörü enflasyonunun yüzde 5 seviyesinde sabit kalması, sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.