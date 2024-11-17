Ermenistan'a 1-2 yenilen Letonya dibe vurdu

Letonya, Uluslar Ligi C Grubu'nda, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle son sırada kaldı. Gruptan düşecek iki takımın belirleneceği bu süreçte, Letonya'nın kaderi, 20 Kasım'da oynanacak diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak. Şu an, diğer son sıradaki takımların tamamı Letonya'dan daha az puana sahip.

Letonya'nın tek golünü 70. dakikada Roberts Uldriķis attı. Uldriķis, Dmitrijs Zelenkovs'un pasıyla, sadece bir dokunuşla topu papēdiyle kaleye gönderdi. Bu gol, Uldriķis'in 2023'ten sonra attığı ilk gol oldu. Ancak Ermenistan, 74. dakikada Arturs Miranjans’ın golüyle öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.