Ermenistan'a 1-2 yenilen Letonya dibe vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan'a 1-2 yenilen Letonya dibe vurdu

Letonya milli futbol takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde sahasında 1-2'lik skorla Ermenistan'a yenildi ve gruptaki son sırada yer aldı. Bu durum, takımın düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Letonya, Uluslar Ligi C Grubu'nda, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle son sırada kaldı. Gruptan düşecek iki takımın belirleneceği bu süreçte, Letonya'nın kaderi, 20 Kasım'da oynanacak diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak. Şu an, diğer son sıradaki takımların tamamı Letonya'dan daha az puana sahip.

Letonya'nın tek golünü 70. dakikada Roberts Uldriķis attı. Uldriķis, Dmitrijs Zelenkovs'un pasıyla, sadece bir dokunuşla topu papēdiyle kaleye gönderdi. Bu gol, Uldriķis'in 2023'ten sonra attığı ilk gol oldu. Ancak Ermenistan, 74. dakikada Arturs Miranjans’ın golüyle öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.

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