Ermenistan'da hükümet depremi: 2 bakan ile 4 üst düzey yetkili istifa etti

Kaynak: AA
Ermenistan'da hükümet depremi: 2 bakan ile 4 üst düzey yetkili istifa etti

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın "yönetimde değişikliğe gideceği" yönündeki açıklamasının ardından 2 bakan ile 4 komite ve konsey başkanı istifasını sundu.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan'ın Bakanlar Kurulunda yapmayı düşündüğü değişiklikler öncesinde bugün 2'si bakan 6 üst düzey yetkili istifa etti.

İçişleri Bakanı Vahe Ghazaryan, Bölgesel Yönetimler ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ın yanı sıra Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Karen Andreasyan, Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Sasun Haçatryan'ın istifalarını sunduğu belirtildi.

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Başbakan Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bu istifaları kendisinin talep ettiğini ancak bu isteğin "kişisel nedenlerden değil sistem değişikliği" kaynaklı olduğunu kaydederek, görevlerinden ayrılanlara hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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Paşinyan'ın bugün Vatikan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret dönüşünde istifaları kabul etmesi ve görevlerinden ayrılanların yerine yeni atamalar yapması bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 15 Kasım'da başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında kolluk kuvvetlerinin ve yargı sisteminin çalışmalarından duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etmiş, bu konuda "sabrının taştığını" dile getirerek yeni kararlar alacağını açıklamıştı.

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