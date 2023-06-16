Ermenistan’da kadınlar askerlik yapacak. Kanun mecliste onaylandı

Ermenistan’da 18-27 yaş aralığında bulunan vatandaşlar başvuru yapabilecek, askerlik süresi 6 ay olacak. Askere alınan kadın askerler, kura çekmeden bir eğitim birliğine atanacak ve askerlik hizmetini tamamlayacak.

Ermenistan’da kadınlar askerlik yapacak. Kanun mecliste onaylandı

Ermenistan'da kadınların gönüllülük esasına dayalı askerlik yapmasına imkan sağlayan yasa Ulusal Mecliste onaylandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Cumhuriyetinin "Askerlik Hizmeti ve Askerin Statüsü Hakkında" adlı kanununda, kadınların gönüllü askerlik yapmasına yönelik değişiklik yapılmasını öngören tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Kadın vatandaşlar için gönüllülük esasına dayalı askerlik sistemi getirildi. 18-27 yaş aralığında bulunan Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek, bunların askerlik süresi 6 ay olacak. Askere alınan kadın askerler, kura çekmeden bir eğitim birliğine atanacak ve askerlik hizmetini o birlikte tamamlayacak. Bu amaçla sözleşmeli askerlik yapan kadınlarca yönetilecek özel bir kadın taburu oluşturma süreci devam etmektedir.

Askerlik hizmeti yapmak isteyen kadınlar, celp dönemi öncesinde belirlenen sürelerde dilekçe vermeleri halinde bir sonraki dönemde askere alınacak.

Yasa uyarınca 6 ay askerlik hizmetini tamamlayan kadınlara terhislerinde 1 milyon dram (62 bin Türk lirası) ücret ödenecek, sağlık gibi sebeplerle bu süreyi tamamlayamayanlara ise görev yaptığı süreyle orantılı ödeme yapılacak.

Yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın imzalamasını müteakiben yürürlüğe girecek.

Ermenistan'da 18-27 yaş arasındaki erkekler, 2 yıl askerlik yapmakla yükümlü. Ermenistan'da her yıl yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 defa asker alımı yapılıyor.

(AA)

Öne Çıkanlar
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Son Haberler
Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı Spor
Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı
YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak? Keşfet
YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak?
MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt Magazin
Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler Güncel
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı Güncel
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş Spor
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş