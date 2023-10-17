Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: Sınırı açmaya hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan’dan ndan Türkiye – Ermenistan sınırı hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Kostanyan, sınır kapısını açmaya hazır olduklarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: Sınırı açmaya hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılması sürecinin hangi aşamada olduğu ve neden geciktiğine ilişkin soruyu yanıtlayarak "Biz Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına hazırız, bu konuda top Türkiye'de" dedi.

ermenistanturkiye.jpg“TOP TÜRK TARAFINDA”

İki ülkenin özel elçileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç arasında geçen yıl Haziran ayında anlaşmaya varıldığını hatırlatan Kostanyan, şunları kaydetti:

"Anlaşma, en üst düzeyde de ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonra Ankara'ya yaptığı ziyarette de birçok kez yeniden teyit edildi. Sınırı hem üçüncü ülke vatandaşlarına hem de genel olarak açmaya hazırız. Bu bakımdan top Türk tarafındadır."

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