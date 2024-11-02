Ernest Muçi, gol sayısını 3’e çıkardı

Kaynak: İHA
Ernest Muçi, gol sayısını 3’e çıkardı

Beşiktaş’ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Kasımpaşa fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Kasımpaşa mücadelesinin 45+3. dakikasında attığı golle Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon tüm gollerini Süper Lig’de atan 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Galatasaray filelerini de havalandırmıştı.
Ernest Muçi, Kasımpaşa karşısında 11’de sahaya çıktı ve karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Joao Mario’ya bıraktı.

Son Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den cezaevinden mesaj: Daha güçlü çıkacağım
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den cezaevinden mesaj: Daha güçlü çıkacağım
İsrail'in Gazze'de 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı
İsrail'in Gazze'de 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı
Şirin'in askıda poğaça aldığı anlar yürek yaktı! Öldürülmeden sadece bir gün önce
Şirin'in askıda poğaça aldığı anlar yürek yaktı! Öldürülmeden sadece bir gün önce
Arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi
Arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi
'AKP olmasaydı ekmek bulamazdınız vatanınız olmazdı' diyen AKP'li vekile Cemal Enginyurt'tan yanıt
'AKP olmasaydı ekmek bulamazdınız vatanınız olmazdı' diyen AKP'li vekile Cemal Enginyurt'tan yanıt