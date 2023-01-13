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Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı

Aksaray’da eroin ve sentetik uyuşturucu haplarla yakalanan sürücü, “Abim polis” diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştı. Polislere uzun süre dil döken şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 02:43
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Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı

Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı
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Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri Özkan S. (27) idaresindeki 68 ES 974 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken daha sonra araçta geniş çaplı arama yapıldı.

Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar eroin ele geçirilirken, bekçi ve polisler bu kez şahsın üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 tablet sentetik hap bulundu.

Üst araması ve sorgusu yapıldığı esnada sürekli çalan telefonunu polislerin cevaplamasını isteyen şahıs, "Arıyor beni bekliyor abi de vallahi evden bekliyor. O yüzden" dedi. Gözaltına alınırken ağabeyinin polis memuru olduğunu söyleyen şahıs, "Vallahi polis bir aç da konuş abi, konuş komiserim kurbanın olayım konuşun" diyerek ısrar etti. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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