Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten açıklamalar: Trabzonspor maçıyla ilgili endişemiz yok

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve diğer yönetim kurulu üyeleri basınla birlikte bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Erol Bilecik, teknik direktör Jorge Jesus konusunda "Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Jesus'un müthiş bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Bilecik, "Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye’yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu an." dedi.

''ÖNEMLİ OLAN HİKAYENİN SONUNUN GÜZEL OLMASI''

"Takım a keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maçlarının maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir. Ama yine de bizim takımın oyun planına baktığınızda ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması."

''DÖNEMİN BAŞINDA BİRÇOK ELEŞTİRİ ALDIK''

"Acaba yine futbol takımına yapılan transferlerde bazı oyuncular tam doğru atış oldu mu olmadı mı derken bugün tüm spor otoritelerinde bu yorumları yapan arkadaşların tamamı hemfikirler ki tüm transferler yerinde oldu. Özellikle bu kadro derinliğinde ilk 11’in tespitinden tutun hepimizin her gün her daim yaptığı maçlar öncesinde ve sonrasında izlediğimiz gibi hocanın muazzam bir adaleti ve seçim sistemi var. Kadro derinliğinin ne kadar doğru şekilde olumlu bir havaya götürdüğünü görüyoruz. İnşallah bunlar aynı şekilde devam edecek."

''AİLE OLABİLMEYİ BAŞARMIŞ İKİ KULÜBÜZ''

"Sadece spor kulüpleri için söylenebilecek bir şey değil ama ‘aile olabilme’ kavramı dünyanın her yerinde başarının kaçınılmaz ilk sırasında gelir. Takımı da izlediğimiz zaman bu aile olma refleksi hocamız ve sevgili başkanımızın sayesinde gerçekleşti. Hocamızın buradaki desteği fevkalade yüksek. Aile olabilmeyi başarmış bir kulübüz. Oyuncular sadece Samandıra’da değil sosyal yaşamlarında da birbirlerini kolluyorlar. Bunun örneklerini bir, üç, beş değil onlarca ve fazlasıyla izlemek mümkün."

''SAKATLIK BU İŞİN TOPLAMINDA OLAN BİR HADİSE''

"Oyuncularımızın performanslarından son derece memnunuz ama sakatlık bu işin toplamında olan bir hadise. Pedro ve Arda örneklerinde olduğu gibi şanssızlıklar yaşadık. Çok titiz çalışan bir sağlık ekibimiz var. Peres’in durumunda aylarca sahaya dönmeyebilir, yoğun ameliyatlardan geçebilir gibi yorumlardan sonra sağlık gurubunun titiz yaklaşımı neticesinde daha kısa bir sürede takımdaki yerini alacağına inanıyoruz. Her zaman daha iyisine koşmaktan başka hiçbir hevesimiz yok. Ana ağırlık noktamız bu. Bu yılın kendi içerisinde farklı bir dinamizmi de var. Başkanımız aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanı. Bu dönem bizim için daha hassas ve sorumluluğu daha farklı bir sezon."

''FENERBAHÇE'DE BU TARZ YAPI OLMAZ''

"Antalya kampında Selahattin Baki, çok önemli ve değerli mesajlar verdi. Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Tabiki bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyumuzda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe’de bu tarz yapı olmaz. Haklarımızı savunmanın, anlatmanın, yüksek sesli de anlatabilirsiniz ama biz daha çok doğru sesle ve iletişimle anlatmayı tercih ediyoruz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz."

"Mehmet Büyükekşi’nin ziyaretiyle alakalı bize de bilgi geldi ve kamuoyundaki buna dair gündemi, yapılan yorumları da takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca bu ziyaretlerin tüm kulüplere yapılacağı da TFF tarafından paylaşıldı. Bunu da izliyoruz."

''TRABZONSPOR MAÇI İLE İLGİLİ EN UFAK ENDİŞEMİZ YOK''

"Trabzonspor maçı ile ilgili en ufak bir endişemiz yok. Takımımız sahaya çıkacak ve inşallah çok keyifli bir netice ile cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız. Hakemler de TFF de ilgili olan bütün kurumlar da bu önemli maçta eminiz adaletin son derece sağlıklı şekilde seyrettiği bir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takım çıkacak futbolunu takır takır oynayacak. İnşallah keyifle döneriz diye düşünüyorum."

JESUS'UN DURUMU HAKKINDA

"Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt yeme biçimi bu şekilde; 'ilk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz' dedi. Saygı duyuyoruz kendisine. Özetle; sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus’un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum."