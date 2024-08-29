Erol Bulut 5'lik oldu

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Erol Bulut'un takımı Cardiff City, kendi sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.
Southampton maçı 5-3 kazanarak Cardiff City'i eledi.
Southampton'ın gollerini 10. dakikada Mateus Fernandes, 30. dakikada Samuel Amo-Ameyaw, 55 ve 90+4'te Cameron Archer, 90. dakikada James Bree attı.
Cardiff'in golleri 21. dakikada Rubin Colwill, 48. dakikada Ronnie Edwards ve 57. dakikada Alexander Robertson'dan geldi.
Erol Bulut'un ekibi Cardiff, turnuvadan elendi. Southampton, bir üst tura yükseldi.