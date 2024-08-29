Erol Bulut 5'lik oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut 5'lik oldu

Erol Bulut'un takımı Cardiff City, 5 gol yediği maçla İngiltere Lig Kupası'ndan elendi.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Erol Bulut'un takımı Cardiff City, kendi sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

Southampton maçı 5-3 kazanarak Cardiff City'i eledi.

Southampton'ın gollerini 10. dakikada Mateus Fernandes, 30. dakikada Samuel Amo-Ameyaw, 55 ve 90+4'te Cameron Archer, 90. dakikada James Bree attı.

Cardiff'in golleri 21. dakikada Rubin Colwill, 48. dakikada Ronnie Edwards ve 57. dakikada Alexander Robertson'dan geldi.

Erol Bulut'un ekibi Cardiff, turnuvadan elendi. Southampton, bir üst tura yükseldi.


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